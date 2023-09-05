Menteşe Belediyesi Sekibaşı Çocuk Atölyesi'nde Yaz Eğitimleri Tamamlandı

Menteşe Belediyesi tarafından yaz döneminde 4 – 10 yaş arası çocukların duyusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açılan Sekibaşı Çocuk Atölyesi'nde eğitimler tamamlandı. Eğitimlerin son gününde atölyeyi ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı.

Menteşe Belediyesi'nin yaz döneminde çocuklara yönelik ücretsiz hizmete açtığı Sekibaşı Atölyesi'ndeki eğitimler yoğun ilgi gördü. 4 – 10 yaş arası çocuklar atölye çalışmaları kapsamında yoga, yaratıcı drama, temel hareket eğitimleri ve görsel sanatlar ile bireysel gelişimlerini güçlendirdiler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş atölyenin son gününde çocukları ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Çocuklarla birlikte duvara el baskısı yapan Başkan Gümüş, "Sekibaşı Çocuk Atölyesi'ni bu yıl ilk kez hizmete açtık. 1 ay süren atölye çalışmaları kapsamında çocukların görsel ve işitsel olarak gelişimlerine katkı sağladık. Uzman eğitmenlerimizle birlikte görsel ve işitsel olarak farklı etkinliklere katıldılar, motor becerilerini geliştirdiler. Buradaki eğitim onların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve yaşıtları ile iletişimlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca paylaşma duygularını arttıracaktır. Atölyemize katılan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Menteşe Belediyesi olarak biz her şeyi onlar için yapıyoruz. Ailelerine de çocuklarını bizlere güvenip emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. Her yıl binlerce çocuğumuz yaz döneminde belediyemizin ücretsiz kurslarından faydalanıyor. Bu bizim için çok değerli" dedi.

Atölyede çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Gümüş, kızı İlke ve çocuklarla birlikte duvara el baskısı yaptı.