Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi, 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nde yer alacak

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa finansmanı tarafından desteklenen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında, Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete sunulan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi, Muğla için proje uygulama yeri olarak belirlendi. Proje kapsamında Menteşe Belediyesi'ne teknolojik altyapı, teçhizat ve ekipman desteği sağlanması bekleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa finansmanı tarafından desteklenen, Türkiye genelinde 45 ilde yürütülecek 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nde yer almak üzere, Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete sunulan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi, Muğla için proje uygulama yeri olarak belirlendi.

Proje kapsamında Menteşe Belediyesi'ne yaklaşık 8 milyon Türk Lirası değerinde teknolojik altyapı, teçhizat ve ekipman desteği sağlanması bekleniyor.

Yer tahsisinin Eylül Ayı Belediye Meclisi'nde oylanması ve oybirliği ile kabul edilmesinin ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları ösyledi:

"Çocuk Bilim Parkı yanında bulunan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezimiz bir yıl içinde büyük yol kat etti. Kursiyerlerimiz tasarladıkları robotları ve kodlama çalışmalarını 2023 yılı kurs sonu etkinliğinde sergilemişlerdi. Bu proje sayesinde eğitim merkezimizi daha profesyonel ve global hale getireceğiz. Kentimizde yaşayan gençlere ve çocuklara kodlama, grafik tasarım, oyun tasarımı, drone pilotluğu, 3 boyutlu modelleme uzmanlığı gibi alanlarda eğitici eğitimleri verecek ve böylece onların geleceğin meslek erbapları arasında yer almalarını sağlayacağız. Hedefimiz ulusal ve uluslararası robot yarışmalarında kentimizi temsil edecek bir takım kurmak ve projeler üretmek."