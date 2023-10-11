Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde Kurs Kayıtları Başladı

Menteşe Belediyesi'nin Kötekli Gençlik Merkezi'nde (MEGEM) açtığı kurs kayıtlarına başvurular başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler MEGEM'e kayıt yaptırabilecekleri gibi 0 252 424 06 66 numaraları telefonundan da başvuru da bulunabilecekler.

Menteşe Belediyesi'nin Kötekli Mahallesinde öğrencilere yönelik açtığı Gençlik Merkezi'ndeki kurslara kayıtlar başladı. Menteşe Belediyesi tarafından Kötekli Mahallesinde açılan stantta MEGEM'in hizmetleri ve kurslar hakkında öğrenciler bilgilendiriliyor.

16 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrenciler, pilates, yoga, hiphop, break dans pratik, tango, latin dansları ve öz savunma ile Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun tiyatro eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MEGEM ile öğrencilerin birçok ihtiyacının karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"MEGEM içerisinde barındırdığı çok amaçlı salon, çalışma odaları, elele butik, psiko – sosyal destek ofisi, çamaşırhane ve ücretsiz internet erişimi özellikleri ile öğrenci kardeşlerimize hizmet veriyor. Farklı özellikleri ile ilgili çeken merkezimiz sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalar ile de ücretsiz kurs ve eğitimlere başladı. Dileyen öğrenci kardeşlerimiz belediyemizin ücretsiz kurslarından faydalanabilirler. Biz MEGEM'i öğrenci kardeşlerimiz faydalansın diye hizmete açtık. Çünkü biz öğrenci kenti bir belediyeyiz. Menteşe Belediyesi olarak da her zaman yanlarındayız."