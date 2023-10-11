Menteşe Belediyesi İlçe Merkezindeki İlkokullarda Atık Bilinci Eğitimi Veriyor

Menteşe Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak ilçe merkezindeki 12 ilkokulda öğrencilere Atık Bilinci Eğitimi veriyor.

Menteşe Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak ilçe merkezindeki 12 ilkokulda öğrencilere, atık bilinci eğitimi veriyor.

Menteşe Belediyesi'nin Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Menteşe Belediyesi Çevre Mühendisi Mürüvvet Yıldırım tarafından ilkokul öğrencilerine, 'Sıfır Atık Projesi Atık Bilinci ve İklim Değişikliği' eğitimi veriliyor. Eğitimde öğrenciler, atık nedir, geri dönüşümü nasıl sağlanır, dikkat edilmesi gereken noktalar, iklim değişikliğinin nedenleri gibi konuları öğrenirken, akıllarına takılan soruları da sorarak bilgi sahibi oluyor.

Verilen eğitimler ile amaçlarının çocuklara genç yaşta temiz çevre ve temiz doğa bilincinin oluşmasını sağlamak olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Belediye olarak sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, bu konudaki farkındalığın arttırılması ve günümüzün en önemli konularından biri olan iklim değişikliğine yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Bu çerçevede ilçe merkezimizdeki 12 okulda ilkokul seviyesindeki çocuklarımızı eğitiyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımız bu yaşta bilinçli olurlarsa çevresinin de bilinçlenmesini sağlar" dedi.