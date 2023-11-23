Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, öğretmenlerin yarınların mimarları olduğunu vurgulayarak, "Geleceğin bilim insanlarını, doktorlarını, mühendislerini, mimarlarını yetiştirecek olan kişiler öğretmenlerimizdir" dedi.

Mesajında, öğretmenliğin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Gümüş şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir özveriyle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz yarınlarımızın mimarıdır. Çocuklarımızı Cumhuriyet değerlerine bağlı, insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri görev ve fedakarlıkları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanmaktayım. Menteşe Belediyesi olarak biz de gerek öğretmen ve öğrencilerimize gerekse okullarımıza bugüne kadar pek çok şekilde destek sağladık. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, hepimizin üzerinde büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en in içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA