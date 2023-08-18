Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri İtalya'da Staj Yaptı

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler, "Geleceğin Şefleri Yetişiyor" projesi kapsamında İtalya'da staj yaptı.

Türk Ulusal Ajansı koordinesinde hazırlanan "Geleceğin Şefleri Yetişiyor" projesi kapsamında Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 19 Mayıs-17 Ağustos tarihleri arasında İtalya'da staj yapma imkanı buldu.

İtalya'nın turistik şehri Rimini'de bulunan ve 3 aylık süreçte çalıştıkları otellerde İtalyan mutfağını öğrenen aşçı adayları, stajlarının ardından yurda döndü.

Pizza, makarna, pastane ve deniz ürünleri üzerine yaptıkları çalışmalar ile kendilerini geliştiren gençler, Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun koordinesinde aşçılık becerilerinin yanı sıra, kültürel ve dil eğitimi açısından da deneyim kazandı.