Menemen'de Yeni Kütüphane İçin Temel Atıldı

İzmir'de, Menemen Belediyesince, Esatpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek kütüphanenin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katıldığı törenle atıldı.

Dağ, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde eğitime büyük önem verildiğini vurguladı.

Eğitimin sadece merkezi hükümetin işinin olmadığına, yerel yönetimlerce de desteklenmesi gerektiğine işaret eden Dağ, "Keşke bunu ilimizde de görebilsek. Bu anlamda biz tüm İzmirliler, tüm hemşehrilerimiz bundan ciddi anlamda mutlu olurlar, mesut olurlar. Zaten 'ben bir şey yapmak istiyorum, insana faydalı olmak istiyorum, bir eser bırakmak istiyorum' düsturuyla hareket edenler, böyle düşünür. Hareket etmeyenler de daha farklı bir şekilde düşünür." ifadesini kullandı.

Menemen'in merkezinde inşa edilen kütüphanenin, bölgenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"24 saat yaşayan bir hayat var burada. Sabah saat 8'de aç, akşam 5'de kapat yok. Gece saat 11'de de gidersiniz onlarca, yüzlerce genç ders çalışıyordur, kitap okuyordur ya da ara vermiştir, kafesinde sohbet ediyordur, muhabbet ediyordur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kek ve çorba ücretsiz olarak belediyemizden. İnşallah en kısa zamanda, 2024'ün ilk çeyreğinde, birçok evladımızın yetişeceği, ilerleyeceği bu güzel mekanı hizmete açacağız. Hem buralarda yetişecek evlatlarımız hem de TEKNOFEST'te o heyecanı, o umudu, ümidi yaşayan gençlerimiz, yarınlarda önce insanlık için, sonra ülkemiz için ortaya çıkartacakları yeniliklerle - hangi alanda derseniz deyin - bilişim, ilaç, savunma sanayi, eğitimdi, hukuktu hepsinde, ortaya koyacakları işlerle inşallah hem insanlığa faydalı işler yapacaklar hem de ülkemize faydalı işler yapacaklar."

TCG Anadolu, Togg ile İHA ve SİHA'ların, yaptıkları yatırımların birer meyvesi olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Bu mekanların faydasını da yarınlarda bolca göreceğimiz günler, hepimize nasip olacaktır. Biz tohum ekiyoruz, önümüzdeki sene mutlaka netice almak için. Fidan dikiyoruz, 10 yıllar sonra netice almak için ama asıl mesele nesil yetiştirmek için nesil yetiştirmektir. Nesil yetiştirdiğinizde belki yarın netice alamazsınız ama 3, 5, 10 yıl sonra, o neslin ortaya çıkartacağı yenilik ve güzelliklerle çok güzel neticeler aldığınıza şahit olursunuz."

Kütüphane inşaatını yapan firma yetkilileriyle görüşen Dağ, kütüphanenin şubat ayında tamamlanması sözünü aldı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da vatandaşlara verdikleri önemi, yaptıkları yatırımlarla göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Dağ, Kaymakam Fatih Yılmaz ve Belediye Başkan Vekili Pehlivan, hazırlanan stanttaki butonlara basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.