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Menemen'de Joker Skandalı: 6 Kişi Sınavda Başkasının Yerine Girdi

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Eğitim Haberleri
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İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavında, araç sahiplerinin yerine başkalarının girdiği ortaya çıktı. Polis, suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 6 jokeri gözaltına aldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde kara yollarında yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre almakla yükümlü oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına başkalarının yerine girdikleri belirlenen 6 joker yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenlenen SRC sınavına bazı adayların yerine başkalarının gireceği bilgisine ulaştı. Durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine sınavda yapılan kontrolde başkasının yerine sınava giren 6 joker tespit edildi. İhbar sonrası polis, para karşılığı başkalarının yerine sınava giren suç örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 6 jokeri gözaltına aldı. 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik, 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarından adliyeye sevk edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada da "M.A.'nın A.A., A.A.'nın M.Ş., M.E.A.'nın N.D., A.Ü.'nün H.Ç., M.B.'nin M.K, N.Ş.'nin ise V.A. yerine sınava girmeye teşebbüs ettikleri sınav salonlarında tespit edilerek emniyet yetkilileri ile iletişime geçilmiş ve haklarında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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