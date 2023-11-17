Menderes'te Özel Eğitim Gören Çocuklar İçin Özel Bir Gün Etkinliği Düzenlendi

Menderes Belediyesi, özel eğitim gören çocuklar için düzenlediği etkinlikte çocukların keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı. Etkinlik kapsamında çocuklar müze gezisi yaparak sahil turuyla eğlendi. Öğretmenler, etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti ve Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'a teşekkür etti.

Menderes'te özel eğitim gören çocuklar, Menderes Belediyesi'nin kendileri için düzenlediği etkinlikte keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında özel eğitim gören çocuklar için "Özel Bir Gün" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Konak Mask Müzesi'ni gezen çocuklar, ardından sahil turu yaparak gönüllerince eğlendi.

Özel Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Menderes Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar, Menderes Belediyesi'nin engelsiz ulaşım aracı ile okullarından alınarak gezilecek alanlara götürüldü. Gezi sırasında öğrencilerin meraklı bakışları gözden kaçmazken etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Gezide öğrencilere eşlik eden öğretmenleri de çocukların ilk defa müze ziyareti yaptığını ve etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade eden öğretmenler, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'a destekleri için teşekkür ettiler.

"DEVAMI GELECEK"

Engelsiz Menderes için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Menderes Belediyesi Başkanvekili Erkan Özkan, "Herkese eşit hizmet anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında ilçemizdeki özel eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenci kardeşlerimizi de unutmadık. Onların eğitim ve gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Engelli Hizmet Birimimiz ile her zaman onların yanındayız. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 'Özel Bir Gün' etkinliği ile çocuklarımızın keyifli olduğu kadar öğretici bir gün yaşamalarını sağladık. Onlar için farklı projeleri hayata geçirmeye ve onların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.