Menderes Belediyesi Üniversiteye Başlayacak Öğrencilere Maddi Destek Sağlıyor

Menderes Belediyesi tarafından üniversiteye başlayacak öğrencilere 2 bin lira maddi destekte bulunulacak.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın geçen yıl hayata geçirdiği "Üniversiteyi Kazanmak Sizden, Cep Harçlığı Bizden" projesi bu yıl da gerçekleşecek. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında üniversiteye başlayacak öğrencilere ilk harçlıkları belediye tarafından verilecek.

BAŞVURULAR ALINIYOR

Menderes'te ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan projede başvurular, belediyeye yapılacak. Öğrenciler okul kayıt belgesi, nüfus cüzdanı, banka IBAN numarası gösterir belge ile başvuru yapabilecek. Yapılan değerlendirme sonunda hak kazanan öğrencilere belediye tarafından 2 bin TL destekte bulunulacak.

"EĞİTİM HER ŞEYİMİZ"

Eğitime önem verdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik krizin etkileri her alanda kendini hissettiriyor. Ne yazık ki bu durum aileleri de derinden etkiliyor. Menderes Belediyesi olarak bu zor şartlarda ailelerimizin yanında olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda eğitime verdiğimiz önem nedeniyle geçen yıl başlattığımız 'Üniversiteyi Kazanmak Sizden, Cep Harçlığı Bizden' projemizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Proje ile üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerimize maddi destekte bulunuyoruz. Böylece hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin üzerindeki ekonomik şartların getirdiği yük bir nebze olsun hafiflemiş oluyor. Bu yıl öğrenci başına 2 bin TL destekte bulunma kararı aldık. Menderes'imizde ikamet eden ve ilk kez üniversiteye gidecek öğrencilerimiz belediyemize başvuru yapabilirler. Menderes Belediyesi olarak ekonominin bu kadar zor olduğu bir dönemde şartlarımızı zorlayarak eğitime olan desteğimizi sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini, yaptığımız uygulamalarla vatandaşımızın yanında olduğumuzu her fırsatta göstereceğiz. Çünkü biliyoruz ki her şey eğitimle başlar. İyi bir eğitim geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır."