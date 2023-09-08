Menderes Belediyesi, Okulların Bahçelerinde Bakım Çalışması Yaptı

Menderes Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçelerinde bakım çalışması yaptı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçedeki okulların bahçelerinde bakım çalışması gerçekleştirildi; ağaç budama, ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi ilçemizde yer alan okullarımızın bahçelerinde bakım çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonrası okullarımızın bahçeleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hazır hale getirildi. Bunun yanı sıra okullarımızda kantin denetimlerini de gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için görevimizin başındayız. Onlar için gereken tüm hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.