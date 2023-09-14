Menderes Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetimler Yapıyor

Menderes Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimler yapmaya başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde, temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürün denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçemizdeki tüm okullarımızın bahçesinde ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. İlk kez üniversiteye başlayan öğrencilerimiz için 2 bin lira maddi destekte bulunacağımız 'Üniversiteyi kazanmak sizden, cep harçlığı bizden' projemizde de kayıtlarımızı almaya başladık. Okulların açıldığı ilk günden itibaren ise okul kantinlerinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için zabıta müdürlüğü ve ruhsat müdürlüğü ekiplerimiz detaylı denetimlerine devam edecek. Menderes Belediyesi olarak öğrencilerimizin her daim yanındayız. Onların eğitim öğretim yaşantılarına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.