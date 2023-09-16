Menderes Belediyesi Eğitime Destek Programı Devam Ediyor

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan eğitime destek programı kapsamında okulların açılması öncesinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Ağaç budama, ot temizliği ve çevre düzenlemesi gibi işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca okul kantinlerinde denetimler yapılarak temizlik, hijyen ve gıda güvenliği kontrol edildi. Üniversiteye başlayacak öğrencilere ise maddi destek sağlanacak.

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan eğitime destek programı kapsamında çalışmalar sürüyor.

Okulların açılması öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerinde ağaç budama, ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından okul yollarında yol bakım çalışmaları gerçekleştirilirken, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerinde denetimler yapılmaya başlandı. Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürün denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.

Öte yandan, 'Üniversiteyi Kazanmak Sizden, Cep Harçlığı Bizden' projesi ile ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilere, 2 bin lira maddi destek için kayıtlar alınmaya başlandı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Eğitime destek programıyla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim kalitesini arttırmak, onların maddi ve manevi anlamda yanlarında olmak, eğitim koşullarını iyileştirmek adına başlattığımız eğitime destek programımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Anaokulundan üniversiteye kadar olan süreçte öğrenci kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini Menderes'imizde hayata geçirirken eğitime öncelik vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.