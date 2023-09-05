Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına Kayıtlar Başladı

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen MELMEK kurslarına 2023-2024 eğitim yılı ilk dönem kayıtları başladı. Yaklaşık 30 alanda ve 80 branşta eğitim verilecek olan kurslara olan talep her geçen dönem artıyor. Kurslar, beceri geliştirme ve meslek sahibi olma imkanı sunarken, kursiyerlere MEB onaylı sertifika da veriliyor.

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (MELMEK) 2023-2024 eğitim yılı ilk dönem kayıtları başladı.

MELMEK kapsamında açılan kurslarda ilk dönemde yaklaşık 30 alan ve 80 branşta eğitim verilecek. Kurs kayıtlarının başladığını duyuran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birçok mahallemizde yer alan sosyal tesislerimizde verdiğimiz farklı branşlardaki kurslarımıza katılım her dönem daha da artıyor. Kurslarımıza olan talep elbette bizi çok mutlu ediyor. Yaz döneminde çocuklarımızın birlikte eğlendikleri ve öğrendikleri güzel kurslara imza attık. Şimdi sırada 15 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için düzenlediğimiz MELMEK kurslarımız var. Farklı alandaki kurslarımızla vatandaşlarımızın hem becerilerini geliştirmelerine hem de meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Verdiğimiz bu ücretsiz kurslarımızla gençlerimizin el becerilerini geliştirmelerinin yanında sosyalleşmelerini de sağlıyoruz. Boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiren kursiyerlerimiz aynı zamanda meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkı sağlama imkanını da yakalıyor. Aynı zamanda kurslarımızın sonunda kursiyerlerimize MEB onaylı kurs sertifikası veriyoruz. Kurs programlarını incelemek ve hemen kaydolmak için https://ebelediye.melikgazi.bel.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz" dedi. - KAYSERİ