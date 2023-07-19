Melikgazi Belediyesi Engelli İstihdamı İçin EKPSS Hazırlık Kursu Başlattı

Engelli bireylerin istihdamına yönelik MELMEK EKPSS hazırlık kursu başlatan Melikgazi Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği kurslar için başvuruları almaya başladı.

Melikgazi olarak her alanda engelleri aşmak için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerimize desteğimiz artarak devam edeceğiz. Herhangi bir engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları kurslarımızdan faydalanabilecek. Uzman öğretmenlerimiz tarafından verilecek EKPSS kursumuz engelli memur adaylarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı. Genel kültür ve genel yetenek olarak verilecek olan kursumuz Türkçe, matematik, coğrafya, tarih derslerini kapsayacak. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlerimize danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Memur olma hayali kuran engelli kardeşlerimizi kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Engelli bireylerimiz kurslarımızda eğitim açısından kişisel olarak gelişiyor ve kendilerine karşı özgüvenleri oluyor. Kayıt tarihlerini kaçırmayın. Başvurudan sonra engel kardeşlerimizin raporlarını Kültür İşleri Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Kursumuz başvurular dolduktan sonra ekim ayında başlayacak. Dersler Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde verilecek. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilir ya da belediyemizi ziyaret edebilirsiniz" dedi. - KAYSERİ