MEBİM Dünya Finallerinde Gümüş Madalya Kazandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı faaliyet gösteren 'MEBİM', Contact Center World (Dünya İletişim Merkezi) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen dünya finallerinde 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

2023 Contact Center World (Dünya İletişim Merkezi) ödül programında, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), ilk etabı başarı ile tamamladıktan sonra 19-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa-Orta Doğu- Afrika bölgesel finallerinde birincilik kazanarak 13-16 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen dünya finallerine katıldı.

Dünya genelinde 220 binden fazla üyesi olan organizasyonun 2023 programına 80'den fazla ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde proje katıldı. Yapılan sunumlar sonrasında MEBİM, geçen yıllarda da olduğu gibi bir çok rakibini geride bıraktı. MEBİM, 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde 2023 yılında dünya ikinciliği kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

DÜNYA İLETİŞİM MERKEZİ ÖDÜL PROGRAMI NEDİR?

Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen Contact Center World (Dünya İletişim Merkezi) ödül programının ilk aşamasında katılımcıların sunduğu bilgi, belge ve soru cevapları bağımsız jüriler ve organizasyon yetkilileri tarafından değerlendirilir. Bu aşamada başarılı bulunanlar ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır. İkinci aşama olan bölgesel finallerde tüm dünya üç bölgeye ayrılır ve Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölge finalleri olarak düzenlenir. Bölge finallerinde de birincilik ya da ikincilik kazananlar tüm dünyadan katılımcıların bir araya geldiği dünya finallerinde yarışmaya hak kazanır.