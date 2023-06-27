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MEB, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların Başvuru Kılavuzunu Yayımladı

MEB, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların Başvuru Kılavuzunu Yayımladı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğunu duyurdu. Başvurular, 'e-Okul' üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.

Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Eğitim

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