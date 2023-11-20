Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında, 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi için 5 yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 400 lira ile yetim bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.

MEB ve İHH İnsani Yardım Vakfı İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi İçin İş Birliği Yaptı

İhh İnsani Yardım Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" için 5 yıllık işbirliği protokolü imzalandı.

İhh'dan yapılan açıklamada, MEB ile protokolü imzalanan proje kapsamında, 2013'ten bu yana binlerce okula ve on binlerce yetime destek verildiği, Türkiye dahil dünyanın 49 farklı ülke ve bölgesine iyiliklerin ulaştırıldığı proje ile geçen yıl 74 şehirdeki 2 bin 502 okul, 6 bin 571 yetim çocuğa sponsorluk yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" ile öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri 400 lirayı İHH aracılığıyla yetim çocuklara ulaştırabildiği aktarıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla projenin yeniden okullarda uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamındaki 45 ülke ve bölgeden dilediklerini seçebildiği ifade edildi.

Yetim bilgileri bağışçılarla paylaşılıyor

Açıklamada, "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi"ne katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca her ay düzenli olarak yetim sponsorluk bedelini toplamaları gerektiği belirtildi.

Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren "Yetim Özet Bilgi Formu"nun posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderildiği aktarılan açıklamada, projenin MEB'in onayıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Projeye destek olmak isteyen sınıfların, okul idaresinin bilgisi dahilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabildiği aktarılan açıklamada, Yetim Sponsorluk Formu'nun elden teslim edilebildiği gibi "https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim" sayfası üzerinden de doldurulabildiği, Yetim Özet Bilgi Formu'nun sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine "www.ihh.org.tr/yetimlerim" adresi üzerinden ulaşılabildiği bilgisi verildi.