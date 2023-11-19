MEB Uzman Öğretmenlik Sınavına Yüksek Katılım

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın çevrim içi olarak yapıldığını, adayların yüzde 99'undan fazlasının sınava katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için 58 bin 965 aday, uzman öğretmenlik; 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik için ise başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi. Adaylar, sınava Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında 'https://onlinesinav.meb.gov.tr/' adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan katıldı.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakika uygulanan sınavda; yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınava girdikten sonra herhangi bir nedenle sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde sınavı, bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Ancak 10.00- 13.00 saatleri arasında sınava giriş yapmayanlar, daha sonra sınava katılamayacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü 'meb.gov.tr' adresinde yayımlanacak.