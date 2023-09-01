MEB, Uyum Programı İçin Ücretsiz Kitap Dağıtımı Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin uyum programı için ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık, 2003-2022 yılları arasında toplamda 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıttı. Bu yıl ise yaklaşık 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı yapılacak.