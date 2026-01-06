Haberler

MEB'e bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında konaklama hizmetlerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinde yeni bir düzenleme yaparak MEB personeli ve aile bireylerine indirimli konaklama imkanı sağlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MBE) bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme ile öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı; MEB personeli, aile bireyleri ve emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında; öğretmenlerin yanı sıra MEB'in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek. Uygulama ile MEB personelinin kendilerinin yanı sıra alt ve üst soylarını kapsayacak şekilde aile bireylerinin de öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı.

EMEKLİ PERSONELLER DE İNDİRİMLİ KONAKLAMADAN YARARLANABİLECEK

Düzenleme ile ayrıca emekli öğretmenler ile emekli Milli Eğitim Bakanlığı personelinin de indirimli konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı. Böylece uzun yıllar Bakanlığa hizmet etmiş emeklilerin öğretmenevlerinde avantajlı olarak konaklama imkanından faydalanmaları mümkün hale getirildi. Söz konusu uygulamanın görev veya yer değişikliği nedeniyle barınma ihtiyacı ortaya çıkan personelin konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, öğretmenevlerinde sunulan hizmetlerden yararlanma oranlarını artırması ve personel memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor. Öte yandan, daha önce yapılmış rezervasyonlar iptal edilmeksizin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek konaklamalarda indirimli tarife uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Haberler.com
