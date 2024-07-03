MEB, Ortaokul Öğrencileri İçin Zanaat Atölyeleri Kursları Açıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için yaz tatili sürecini kapsayacak 'Zanaat Atölyeleri' kursları açıldı.

Bakanlık, mesleki eğitime yönelik 'Zanaat Atölyeleri' uygulamasını başlattı. Ortaokul 7'nci sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulama; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Pilot uygulamanın, ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ortaokul öğrencileri ile bir araya gelen Yılmaz ve Karagöz, uygulamaya ilişkin incelemelerde bulundu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz, "Bu programımız kıymetli evlatlarımız için meslek edinme yolculuğunun bir başlangıcı. Bütün insanlarımızın, bütün evlatlarımızın herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın hem yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri hem de kendilerini daha yakinen tanımaları, bilmeleri için kendilerinin hangi mesleğe daha yatkın olduklarını daha yakın anlamaları ve gelecek tasarımına da katkı sunması amacıyla, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla zanaat atölyeleri uygulamasını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.