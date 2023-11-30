MEB Olgunlaşma Enstitülerinin Çalışmalarını Tanıtan Film Hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk el sanatlarını koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran olgunlaşma enstitülerinin çalışmalarının tanıtımı için film hazırladı. Olgunlaşma enstitüleri, kültürel zenginlikleri ve geleneksel sanatları araştırıp geleceğe taşımak için nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor. Film, MEB'in sosyal medya hesapları ve internet sitesinden izlenebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk el sanatlarını koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran olgunlaşma enstitülerinin çalışmalarının tanıtımı için film hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitüleri, kültürel zenginlikleri ve geleneksel sanatları araştırmak, arşivlemek, aslına uygun olarak yeniden üretmek, tasarımlarla geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak için 31 kurumda nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor.

Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan ve milli moda anlayışıyla hareket eden, modern ile geleneksel kültürün taşıyıcısı olan olgunlaşma enstitüleri, geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Olgunlaşma enstitüleri bünyesinde 353 koleksiyon bulunuyor ve 151 yeni koleksiyonun üretimi devam ediyor. Olgunlaşma enstitüleri çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerle milli değerleri, geleneksel sanatları ve Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında tanıtıyor.

Bu tanıtıma katkıda bulunmak amacıyla olgunlaşma enstitülerinin üretimleri ve çalışmalarına ilişkin kısa film hazırlandı.

Çekimleri ve prodüksiyonu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan filmde, tamamı olgunlaşma enstitülerince üretilen materyal ve ürünler kullanıldı.

Filmin orijinal müziği, ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan makine ve materyallerin gerçek sesleri kullanılarak oluşturuldu.

Film, MEB'in sosyal medya hesapları ve internet sitesinden izlenebiliyor.

"Türk kültürünü Türkiye Yüzyılı'na taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından olgunlaşma enstitüleri için hazırlanan filmin görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden, el emeği göz nuru eserlerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtan, bu alanda sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren olgunlaşma enstitülerimiz kültürümüzü Türkiye Yüzyılı'na taşıyarak geçmişle gelecek arasında köprüler kurmaya devam ediyor.

Türkiye'nin eğitim ve kalkınma hedeflerine katkıda bulunan olgunlaşma enstitüleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında da kültürel değerlerimizi ileriye taşıyacaktır."

Tekin, geleneği geleceğe taşıyan olgunlaşma enstitülerinin millet nezdinde görünürlüğünü artırmak amacıyla filmin hazırlandığını ifade ederek, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.