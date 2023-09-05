Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala son dakika açıklamalarında bulundu. Yaptığı açıklamada özel okul kayıt ücretleri, yeni dönem servis ücretleri ve hem öğretmen hem de öğrencilerin sınıflara telefon sokmalarıyla alakalı soruları da yanıtlamış oldu. Peki okullarda telefon kullanmak serbest mi? Özel okul kayıt ücretleri var mı? Servis ücretleri nasıl olacak? İşte detaylar…

MEB okullarda telefon kullanımı sınırlandırdı! İşte detaylar…

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Tekin merak edilen sorularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunlardan ilki özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin çokça merak ettiği "okullarda telefon kullanımı" ile alakalıydı. Teknolojinin bu denli hayatımıza işlediği dönemde telefon özellikle gençlerin neredeyse hiçbir zaman ayrı kalmadıkları cihazlar. Bu sebeple alınan karar gençleri üzerken velileri oldukça mutlu edecek. Çünkü yeni dönem itibariyle öğrenciler de öğretmenler de sınıflara telefon getiremeyecek.

Bundan böyle öğrenciler telefonlarını okul yönetimine teslim edecek. Öğretmenler ise derslere girmeden önce telefonlarını öğretmenler odası gibi alanlarda bırakacak. Kısacası sınıf içerisinde ve ders esnasında akıllı tahtalar dışında akıllı cihazlar kullanılmayacak. Yapılan açıklamaların devamında ise Bakan Tekin özel okulların kayıt ücretlerine değindi. Özel okullara kayıt yaptıran veliler okulların bağış vb. isimlerle ücret talep ettiğini bildirirken Bakan Tekin hiçbir özel okulun kayıt ücreti veya bağış zorunluluğu gibi uygulamalarda bulunamayacağını belirtti.

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Son olarak özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ciddi bir sorun haline gelen servis ücretlerinden bahseden Bakan Tekin, servis ve yemek ücretleriyle alakalı özel okullar ile görüşüldüğünü bu kapsamda hiçbir okulun fahiş ücret artışları yapmayacakları konusunda garanti aldıklarını belirtti. Peki siz bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…