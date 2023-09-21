MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Sınav 19 Kasım'da gerçekleştirilecek ve 81 il sınav merkezinde yapılacak. Başvuru ücreti 530 lira olarak belirlendi.