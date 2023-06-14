MEB, öğretmenlerin yer değiştirme takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini duyurdu. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.