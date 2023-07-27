MEB, Öğretmenlerin Yer Değişikliği Başvurularını Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvurularını 7-14 Ağustos tarihleri arasında alacak. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve atamalar 23 Ağustos'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

MEB'in internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.