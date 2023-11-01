MEB, Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüşlerini alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini öğrenecek. Bakanlık, öğretmenlerin görüş, öneri, beklenti ve bakış açısını ortaya koymak için 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmenin Rolü ve Gelişimi' raporu hazırlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, eğitimin geleceği konusunda öğretmenlerin görüş ve önerilerini ortaya koymak amacıyla, ' Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmenin Rolü ve Gelişimi' isimli bir araştırma raporu hazırlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhuriyet'in 100'üncü yılında eğitimin geleceği konusunda öğretmenlerin görüş, öneri, beklenti ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmenin Rolü ve Gelişimi' isimli bir araştırma raporu oluşturulacak. Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan bütün öğretmenlerin veri toplama aracını doldurarak araştırma raporuna katkı sunmalarının hedeflendiği uygulamanın birinci aşamasında veri toplama aracı kullanılacak. İkinci aşamada ise görüşmeler yapılarak öğretmenlerden veri toplanacak. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı'na dair öğretmenlerin eğitiminin geleceği, mesleki gelişim, teknolojik gelişmeler, kültürel miras, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi konular ile ilgili düşünce ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen veri toplama aracı, bugünden itibaren Bakanlığın 'http://anket.meb.gov.tr/' adresi üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açılarak 10 Kasım 2023'e kadar doldurulabilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bakanlığın, ilgili genel müdürlükleri ile üniversitelerden akademisyenlerin destek verdiği çalışmanın nihai raporu Aralık 2023'te yayımlanacak.