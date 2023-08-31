MEB, mesleki eğitim merkezlerine siber güvenlik ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarını ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan listede, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanları mesleki eğitim merkezlerine dahil edildi.