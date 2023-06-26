MEB, LGS tercih robotlarını güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için hazırlanan tercih robotlarını birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncelledi. Tercih robotları, öğrencilere merkezi sınav ve yerel yerleştirmeler için ayrı ayrı hazırlandı ve tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek, süreç bitene kadar erişime açık olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2023 yılı merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacak öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla bugün erişime açılan iki ayrı tercih robotu, merkezi sınav ve yerel yerleştirmeler için ayrı ayrı hazırlandı.

Lgs kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.

Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.