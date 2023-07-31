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MEB, LGS 1. Nakil Sonuçlarını Açıkladı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.

Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Eğitim

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