MEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hizmet bölgelerini düzenledi

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen bölgelerin hizmet bölgelerini düzenlemek için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yapılan düzenleme ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in bazı ilçeleri üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek. Bu sayede öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması hedefleniyor.