MEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hizmet bölgelerini düzenledi
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen bölgelerin hizmet bölgelerini düzenlemek için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yapılan düzenleme ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in bazı ilçeleri üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek. Bu sayede öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen yerlerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2023'ten itibaren 3 yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek.
Bu yerlerin hizmet bölgelerinin geçici süreyle üçüncü hizmet bölgesine çıkarılmasıyla, burada görev yapan öğretmenler ile yeni göreve başlayacak öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması sağlanacak.