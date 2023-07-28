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MEB Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Açıklandı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz'da gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinde açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz'da gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları "meb.gov.tr"de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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