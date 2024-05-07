MEB Gastronomi Festivali'nde Geleceğin Şefleri Yarıştı!

Yarışmanın sona ermesiyle birlikte, hazırlanan enfes sunum tabakları, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve ardından katılımcıların beğenisine sunuldu. Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi Adana'dan 3'üncü, Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise 2'nci oldu. Türkiye şampiyonluğu ise Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibinin oldu.

Ödül töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, gençlerin mutfak sanatları ve gastronomi alanında uzmanlaşmalarını ve dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek sanatlarını icra etmelerini ve ürettikleri ürünleri pazarlamayı hedeflediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'MEB Gastronomi Festivali Ve Yemek Yarışması'nda Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 30 okul arasından sıyrılarak Türkiye şampiyonu oldu. Yarışmaya yöresel lezzetlerle katılan ekip, Pirtike Çorbası, Perde Pilavı ve Varak Keek ile birinciliği elde etti.

Yarışma ekibi; danışman öğretmen Canan Balci ve öğrenciler Zeynep Mamiş, Yüsra Görhan ve Feyza Açıkca'dan oluşuyordu. Okul müdiresi Sevda Onay ve Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Ecenur Malçok da ekibin destekçileri arasındaydı.

Bakan Tekin, konuşmasında "İçinde bulunduğumuz çağda gençler arasında özellikle gastronomi ve mutfak sanatlarına olan ilginin arttığının farkındayız. Bu ilgiyi desteklemek ve gençlerin heyecanına ortak olmak adına uzun süredir bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projede, meslek liselerinde gastronomiye odaklanan bir okul kurmayı planlıyoruz. İlk etapta İstanbul'da, boğaza nazır, göz alıcı bir mekânda bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.