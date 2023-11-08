MEB, Eğitim Çalışanlarına Hukuki Yardım Sağlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı, "Eğitimcilere Yönelik Şiddet" konulu yazı illere gönderildi.

Yazıda, eğitim çalışanlarının görevlerini güven ortamında, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda yürütmesinin, öğrencilerin korunmasının, Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

Kimsenin, Anayasa'da düzenlenen eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı vurgulanan yazıda, bu ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesinin de Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak fiillerden sayıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, MEB'in, eğitim çalışanlarının eğitim ve öğretim hakkı ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen eylemlerin hassasiyetle takip edileceği, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan, başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulacağı bildirildi.