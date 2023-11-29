Düzce'deki Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Devrim Ertuğrul, uzay ve havacılık alanında öğrencilerini yetiştirerek başarı elde etti. Gökmen Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından ödüllendirildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Fen ve Teknoloji İmam Hatip Okulları Koordinatörü Devrim Ertuğrul, uzay ve havacılığa yön veren öğretmenler ödülüne layık görüldü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Fen ve Teknoloji İmam Hatip Okulları Koordinatörü Devrim Ertuğrul, "uzay ve havacılığa yön veren öğretmenler" ödülüne layık görüldü.

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu yıl hazirana kadar fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Ertuğrul, kurduğu uzay ve havacılık atölyesinde hafız öğrencilerini insansız hava araçları, elektrikli araç, roket ve sanayide dijital teknolojiler alanında proje üretmeleri için yetiştirdi.

Ertuğrul, 4 yıl içinde 7 roket, 10 insansız hava aracı yapan 40'tan fazla öğrenciden oluşan ekibiyle TEKNOFEST roket ve insansız hava araçları yarışmalarında Düzce'yi temsil etti.

Başarılarının ardından hazirandan itibaren MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Fen ve Teknoloji İmam Hatip Okulları Koordinatörü olarak göreve başlayan Ertuğrul, Gökmen Havacılık ve Uzay Merkezi (GUHEM) tarafından "uzay ve havacılığa yön veren öğretmenler" ödülüne layık görüldü.

Devrim Ertuğrul, Düzce'deki Fen ve Teknoloji Derneğinin başkanlığını da yürütüyor.