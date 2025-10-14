MEB'den 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Duyurusu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışması için başvuruların başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal üretkenliğini desteklemek amacıyla 'Öğretmen Gözüyle' temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yarışmaya, Türkiye genelindeki öğretmenler katılabilecek. Öğretmenlerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymalarını ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmelerini amaçlayan yarışma için başvurular başladı. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Yarışma sonuçları, 11 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü kazananlara ise tablet takdim edilecek. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.