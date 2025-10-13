Haberler

MEB'den Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı: 18 Milyon Öğrenci Katıldı

MEB'den Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı: 18 Milyon Öğrenci Katıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları düzenledi. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin katıldığı tatbikatta, afetlere hazırlık eğitimi verildi ve yangın eğitimi uygulamalı olarak gösterildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında, yurt genelindeki tüm okullarda yaklaşık 18 milyon öğrencinin katılımıyla eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' olarak belirledi. Bu kapsamda, 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' nedeniyle bugün 74 bin okulda yaklaşık 18 milyon öğrencinin katılımıyla eş zamanlı tahliye tatbikatları yapıldı. Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Haydar Aliyev Ortaokulu'nda da MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi verildi. Ardından saat 10.05'te siren çaldı ve 'çök-kapan-tutun' uygulaması gerçekleştirildi. Çalan 2'nci sirenin ardından öğrenciler aldıkları eğitim doğrultusunda hızlı adımlarla okuldan tahliye edildi. Özel eğitim sınıfı öğrencileri ise öğretmenleri kontrolünde tahliye edildi. Senaryo gereği okulda mahsur kalan bir öğrenci ise AKUB ekipleri tarafından okuldan çıkarıldı ve olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı.

YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

İtfaiye ekipleri ise tatbikat sonrası okul bahçesine çıkan öğrencilere yangın anında neler yapılması gerektiğine dair bilgiler verdi. Ardından okul bahçesinde kontrollü olarak tüp ve tekerler yakıldı. İtfaiye ekipleri yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak hem öğrencilere hem de öğretmenlere gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
