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MEB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel video klip

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel bir video klip hazırlandı. Videoda, 15 Temmuz süreci ve sonrasının anlatıldığı görüntüler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel video klip hazırlandı.

MEB'in sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ifadesiyle paylaşılan video klipte, 15 Temmuz süreci ve sonrasının anlatıldığı görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Eğitim

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