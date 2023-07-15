MEB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel video klip

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel bir video klip hazırlandı. Videoda, 15 Temmuz süreci ve sonrasının anlatıldığı görüntüler yer alıyor.