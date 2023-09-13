MEB Başmüfettişi İsa Barış, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanlığına MEB Başmüfettişi İsa Barış seçildi. İLKSAN Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İLKSAN'ın 9. Dönem 2. Olağan Genel Kurul toplantısında İsa Barış'ın başkanlığa seçildiği belirtildi.