MEB 2025 Yaz Tatili İlller Arası Mazeret Başvurularını Tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının sonuçlandığını duyurdu. Atama sonuçları, belirlenen web sitesinden erişilebilir.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylece, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırılmış oldu.

Gerçekleştirilen atama sonuçlarına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yaz-tatili-ogretmenlerin-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-ek-yerlestirme/icerik/1659 adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

