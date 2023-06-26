Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Öğrenciler; 'merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar', 'yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar' ve 'pansiyonlu okullar' olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da açıklanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), '2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Öğrenciler; 'merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar', 'yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar' ve 'pansiyonlu okullar' olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da açıklanacak.

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre; LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercihleri 3-19 Temmuz'da yapılacak. Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.