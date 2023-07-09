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MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için takvimi açıkladı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için takvimi açıkladı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu. Bakanlık, yeni dönemde okulların sağlıkla buluşacağını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Eylül Eğitim Haberler

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