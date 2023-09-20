MEB, 1. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6. sınıf Türkçe ve Matematik ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri için 1. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini belirledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik ile 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.