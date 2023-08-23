Marmarisli öğrenciler Sarıgerme'de kumdan heykeller yaptılar

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ilköğretim okulu öğrencileri öğretmenleri Seda Öğretmen öncülüğünde nesli tehlike altında olan hayvan türlerine dikkat çekmek amacı ile Dalyan'a giderek heykel sanatçısı Bahadır Uysal ile birlikte kumdan heykeller yaptı.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, Akdeniz'de tehlike altında bulunan türlere dikkat çekmek için bir araya gelerek farkındalık çalışması yaptı. Öğrenciler Resim ve Heykel Sanatçısı Bahadır Uysal rehberliğinde Dalaman Sarıgerme'de bulunan mavi bayraklı Sarçed Plajı'nda kumdan heykel atölyesi gerçekleştirdi. Sanatçı Uysal, öğrencilere birkaç gün sahilde kalabilecek olan kumdan heykellerin nasıl yapılacağını anlattı. Akdeniz'de tehlikede bulunan caretta caretta, Akdeniz foku, vatoz, orfoz ve ahtapot gibi canlıların kumdan heykelini yapan öğrenciler, "Akdeniz'e olan sevgimizi onu koruyarak göstermeliyiz" diyerek kendi boyları kadar olan heykelleri büyük bir hevesle yaptı.

Projeye katılan öğrencilerden Tuana Belger, "Denizlerimizde birçok canlı ne yazık ki tehlike altında. Caretta caretta, Akdeniz foku, orfoz, kum köpekbalığı, vatoz, şişe burunlu yunus ve ahtapotlar bunlardan bazıları. Küresel ısınma, kirlilik, aşırı avlanma gibi durumlar bu canlıların hayatlarını tehdit ediyor" şeklinde konuşarak daha dikkatli olmak konusunda uyarıda bulundu.

Akdeniz'e olan sevginin koruyarak gösterilebileceğini ifade eden Zeynep Yıkıcı, "Arkadaşlarım ve ben bu etkinlikte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan pek çok türe ev sahipliği yapan Akdeniz'e dikkat çekmek istedik. Akdeniz'e olan sevgimizi onu koruyarak göstermeliyiz" diye konuştu.

Beren Sezen ise yaptıkları etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Heykel sanatçısı Bahadır Uysal ile Akdeniz'de tehlikede olan türlerin kumdan heykellerini yapıyoruz. Bizler bu canlıların hayatlarını tehdit eden durumlara seyirci kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak farkındalık için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.