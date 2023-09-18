Marmaris'te Engelliler Eğitim Semineri Başladı

Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Engelliler Eğitim Semineri başladı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nin birlikte organize ettiği seminere engelli kamu görevlileri katılıyor.

Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl da Engelliler Eğitim Semineri Marmaris'te düzenleniyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'nin (ENABİRDER) birlikte organize ettiği 'Engelliler Eğitim Semineri' Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Marmaris'te düzenleniyor. Gerçekleştirilen açılış törenine Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift katıldı.

Türkiye'nin birçok yerinden engelli kamu görevlilerinin katıldığı seminerin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Zift, "Sizleri tekrar Marmaris'te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı; "Sizlere Başkanımız Mehmet Oktay'ın hoş geldiniz mesajını iletmek için buradayım. Sizlerin yaşam alanlarını rahatlatmak için yerel yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle yol yürümek kolay, yeter ki kalplerimiz engelli olmasın. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, verimli bir seminer dönemi geçirmenizi diliyorum." - MUĞLA