Marmaris Milli Eğitim Müdürü TYT ve YDT ilçe şampiyonlarını kutladı

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçenin TYT ve YDT şampiyonlarını makamında ağırlayarak tebrik etti. Öğrencilere plaket ve çiçek veren Kısa, başarılar diledi.