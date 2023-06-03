Marmaris Bilim Parkı Yabancı Öğrencileri Ağırladı

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptı. Çağdaş Bilim Koleji tarafından yürütülen bir proje ile yurtdışında farklı okullardan ilçeye gelen öğrenci ve öğretmenler İçmeler Bilim ve Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı her yaştan öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Çağdaş Bilim Koleji tarafından yürütülen bir proje ile yurtdışında farklı okullardan ilçeye gelen öğrenci ve öğretmenler İçmeler Bilim ve Eğitim Parkı'nı ziyaret etti. Gezide İspanya, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan'tan gelen öğrencilere Çağdaş Bilimin 11. sınıf öğrencileri de eşlik etti. Parkta görevli öğretmen Belma Güler çocuklara parkı tanıtarak, bilgi verdi. Ardından Üreten Çocuklar Akademisi Derneği öğretmeni Mehmet Doğan misafirlere bilim gösterisi sundu. - MUĞLA