Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Törenle Son Buldu

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları törenle son buldu. Amfi Tiyatro'da Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı törende çocuklar iki ay boyunca öğrendiklerini sergiledi.

Marmaris Belediyesi'nin çocuklara yönelik 13 branşta açtığı ücretsiz yaz kurslarının kapanış töreni, Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. 1455 öğrencinin eğitim aldığı kursların kapanış törenine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Törende öğrenciler hünerlerini sergiledi.

13 BRANŞTA YAPILDI

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar, 6 Temmuz'da başladı. 13 branşta 5-17 yaş aralığındaki 1455 çocuğun kayıt yaptırdığı kurslarda halk oyunları, bale, yüzme, drama, masa tenisi, ritim perküsyon, çocuk pilatesi, modern dans, zumba, crosfit, jimnastik, resim ve Latin dansı branşlarında eğitimler verildi. Kursların kapanış töreninde ise öğrenciler sahneye çıkarak öğrendiklerini sergiledi. Dans, halk oyunları, zumba, ritim gibi gösteriler sunan çocuklar büyük alkış aldı.

"GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Eğitmenlere teşekkür belgesi vermek için sahneye çıkan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, burada yaptığı konuşmada çocukları tebrik ederek, "Çocuklarımız için çok verimli bir yaz tatili oldu. Geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hepsini tek tek tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

Tören, öğrencilerin gösterilerini sunmasıyla son buldu.