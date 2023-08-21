Marmaris Belediyesi Okul Bahçelerini Bakıma Alıyor

Marmaris Belediyesi, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi ilçe genelindeki okul bahçelerini bakıma alıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama ve peyzaj çalışmaları yaparak çocukların güvenliğini sağlıyor. Tüm okulların bahçeleri elden geçirilecek.

Marmaris Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okul bahçelerinde bakım çalışması yapıyor.

Marmaris Belediyesi, 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi ilçe genelindeki okul bahçelerini bakıma aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki ve kırsal mahallelerdeki tüm okullarda budama ve peyzaj çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi ekipleri okul bahçelerinde çocukların güvenliğini tehdit edebilecek ağaç dallarını budarken; kuru otların alımı, çalı budaması gibi çalışmaları da yürütüyor.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Okul idarecilerinin talepleri kapsamında yavrularımızın eğitim ve öğretim göreceği tüm okullarımızı yeni döneme hazırlıyoruz. Okullar açılmadan birkaç gün önce de bahçelerin yıkama ve temizliğini yapacağız. Hedefimiz 11 Eylül Pazartesi gününe kadar okullarımızda çalışmalarımızı tamamlayarak okul bahçelerinin temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayıp öğrencilerimizin daha temiz bir okulda eğitim-öğretim dönemine başlamalarını sağlamak" dedi.